Каприле о неназначенном свободном в штрафной «Наполи»: «На месте «Юве» мы бы тоже протестовали. Но Оливера просто остановил мяч»
Элиа Каприле оценил спорный эпизод в матче Серии А «Ювентус» – «Наполи» (0:0).
На 56-й минуте защитник неаполитанцев Матиас Оливера ногой прервал прострел Тена Компейнерса возле своей вратарской площади и показал голкиперу Каприле, что тот может вступить в игру. Вратарь прыгнул вперед и схватил мяч.
Футболисты и главный тренер туринцев Тиаго Мотта стали призывать арбитра назначить свободный удар. За жалобы Мотта получил желтую карточку.
«На их месте мы бы тоже протестовали. Но Оливера просто остановил мяч, и я прыгнул вперед», – сказал вратарь «Наполи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Tutto Juve
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