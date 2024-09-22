Каприле о неназначенном свободном в штрафной «Наполи»: «На месте «Юве» мы бы тоже протестовали. Но Оливера просто остановил мяч» 

Элиа Каприле оценил спорный эпизод в матче Серии А «Ювентус» – «Наполи» (0:0).

На 56-й минуте защитник неаполитанцев Матиас Оливера ногой прервал прострел Тена Компейнерса возле своей вратарской площади и показал голкиперу Каприле, что тот может вступить в игру. Вратарь прыгнул вперед и схватил мяч.

Футболисты и главный тренер туринцев Тиаго Мотта стали призывать арбитра назначить свободный удар. За жалобы Мотта получил желтую карточку.

«На их месте мы бы тоже протестовали. Но Оливера просто остановил мяч, и я прыгнул вперед», – сказал вратарь «Наполи ».