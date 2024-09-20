«Барселона» хочет продлить контракт с Педри. Деку встретился с агентами хавбека

«Барселона» намерена продлить контракт с Педри.

По сведениям Jijantes, подтвержденным инсайдером Маттео Моретто, сегодня спортивный директор Деку встретился с представителями полузащитника. Стороны обсудили условия продолжения сотрудничества. Это уже не первые контакты на этой неделе, и на следующей ожидается новый этап.

Педри выступает за «Барселону» с сезона-2020/21. В текущем чемпионате Испании он забил два гола в пяти матчах. Подробно со статистикой 21-летнего хавбека можно ознакомиться здесь .