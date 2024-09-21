  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Заур Тедеев: «Не слежу за «Краснодаром», но будет приятно, если «Акрон» первым обыграет его в сезоне РПЛ» 
5

Заур Тедеев: «Не слежу за «Краснодаром», но будет приятно, если «Акрон» первым обыграет его в сезоне РПЛ» 

Заур Тедеев высказался в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром».

Сегодня тольяттинцы примут «быков» в 9-м туре Мир РПЛ. Только «Краснодар» и «Зенит» еще не проигрывали в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой «Краснодара», первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии. 

Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем «Краснодар» первыми в нынешнем сезоне РПЛ», — сказал главный тренер «Акрона», идущего в таблице 11-м.

На этой неделе «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне – в 4-м туре Фонбет Кубка России от ЦСКА (0:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Акрон» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
5сегодня, 05:25
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Зенит» примет «Факел», ЦСКА против «Рубина», «Спартак» сыграет с «Динамо» в воскресенье
53сегодня, 05:15
Директор «Акрона» Задоян о Дзюбе: «Договорились очень быстро. Его уровень не поддается сомнению. Артем сохраняет очень сложные и важные мячи для команды»
418 сентября, 07:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ткачук про «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных никогда не любят. Пускай попробуют опередить. Что, у «Спартака» и «Динамо» слабее состав?»
912 минут назад
Широков о словах Глушенкова: «Если нет чувства патриотизма, может, вообще не надо играть в РПЛ? Пусть едет куда-нибудь, зачем мы ему деньги платим?»
4325 минут назад
Гари Невилл: «Если этот «Арсенал» не выиграет АПЛ или ЛЧ, о его великолепии забудут. Им нужно поверить, что это их время, надо победить «Ман Сити»
1032 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Наполи», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
11сегодня, 06:35
902-й гол Роналду, матч легенд «Зенита» и ЦСКА, Кириленко переизбран президентом РФБ, Ферстаппена наказали за мат и другие новости
14сегодня, 06:10
Соскучились по АПЛ? Залетайте в простую игру и выигрывайте большие призы 🏆
27 августа, 07:00Спецпроект
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»
15сегодня, 05:40
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Зенит» примет «Факел», ЦСКА против «Рубина», «Спартак» сыграет с «Динамо» в воскресенье
53сегодня, 05:15
Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно» 
25сегодня, 04:50
У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за «налоговых махинаций». Адвокаты уверены в невиновности Элканнов
23сегодня, 03:43
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука против «Нью-Йорк Ред Буллс»
758 минут назад
«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 07:32
Селюк о «Химках»: «Знаю на 100%, что отставки Артиги не будет. Никто в клубе про это не думает. Они в тройке‑пятерке лучших по статистическим данным» 
9сегодня, 07:22
LEON Вторая лига Б. «Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия»
1сегодня, 07:20
Первая лига. СКА в гостях у «Енисея», «Торпедо» против «Шинника», «Сочи» сыграет с «Соколом»
7сегодня, 07:03Live
LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск и «Волга» Ульяновск голов не забили, «Текстильщик» примет «Велес», «Краснодар-2» в гостях у «Мурома»
1вчера, 17:30
«Вест Хэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
2сегодня, 06:57
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Тяньцзинем»
3сегодня, 06:47
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в воскресенье
1сегодня, 06:29
«Зенит» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
13сегодня, 06:23