Заур Тедеев: «Не слежу за «Краснодаром», но будет приятно, если «Акрон» первым обыграет его в сезоне РПЛ»
Заур Тедеев высказался в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром».
Сегодня тольяттинцы примут «быков» в 9-м туре Мир РПЛ. Только «Краснодар» и «Зенит» еще не проигрывали в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
«Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой «Краснодара», первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии.
Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем «Краснодар» первыми в нынешнем сезоне РПЛ», — сказал главный тренер «Акрона», идущего в таблице 11-м.
На этой неделе «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне – в 4-м туре Фонбет Кубка России от ЦСКА (0:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости