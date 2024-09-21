Заур Тедеев: «Не слежу за «Краснодаром», но будет приятно, если «Акрон» первым обыграет его в сезоне РПЛ» 

Заур Тедеев высказался в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром».

Сегодня тольяттинцы примут «быков» в 9-м туре Мир РПЛ. Только «Краснодар» и «Зенит» еще не проигрывали в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой «Краснодара », первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии.

Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем «Краснодар» первыми в нынешнем сезоне РПЛ », — сказал главный тренер «Акрона », идущего в таблице 11-м.

На этой неделе «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне – в 4-м туре Фонбет Кубка России от ЦСКА (0:2).