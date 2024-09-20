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  • Белоус о расформировании «Москвы» в 2010-м: «Пришли другие люди, их симпатии были обращены в Питер. Мы развивались по пути «Краснодара». Уверен, конкурировали бы с российскими грандами»
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Белоус о расформировании «Москвы» в 2010-м: «Пришли другие люди, их симпатии были обращены в Питер. Мы развивались по пути «Краснодара». Уверен, конкурировали бы с российскими грандами»

Юрий Белоус назвал причины исчезновения ФК «Москвы».

«Москва» существовала с 1997 по 2010 годы, с 2001 по 2009 годы выступала в высшем дивизионе. Клуб выступал Кубке Интертото и Кубке УЕФА, занимал четвертое место в чемпионате России 2007 года.

Перед сезоном 2010 года концерн «Норникель» отказался от финансирования клуба, в связи с чем «Москва» снялась с розыгрыша Премьер-лиги. Отыграв один сезон в ЛФЛ, в конце 2010 года клуб был расформирован.

«Футбольный клуб был, скажем так, дочерним предприятием «Норникеля». Их главные акционеры, Прохоров и Потанин, начали делить активы. И надо же такому случиться, что стадион Михаил Дмитриевич оставил за собой, а клуб – горно-металлургическая компания Потанина.

Пришли другие люди, а вместе с ним и управление. К тому же на их стороне прослеживались симпатии, обращенные в Питер. Когда в очередной раз «Москва» обыграла «Зенит», для них это было…

Мы развивались по пути «Краснодара». Вернее, «быки» в дальнейшем шли по нашему пути. Но если Галицкий вовлечен в процесс и сам является болельщиком номер один, то у нас была другая история.

После того как Прохоров отошел от дел, продал свои активы, он понял, что ему будет сложно самому финансировать проект. А мне не удалось увлечь Потанина, о чем я очень сожалею. Он не особенно вникал, не считал клуб своим активом.

Но все равно мне кажется, что ситуацию можно было переломить. Потому что если бы Потанин увлекся, то я уверен, мы бы конкурировали с грандами нашего футбола. Ведь уже тогда мы обыгрывали их и занимали более высокие места», – сказал бывший президент «Москвы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RAFL
logoЮрий Белоус
logoпремьер-лига Россия
logoФК Москва
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