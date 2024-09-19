Дмитриев не понимает, почему чемпионства «Зенита» должны бесить: «Команда топ-уровня, там собраны лучшие игроки. Но хотелось бы, чтобы чемпион сменился»
Игоря Дмитриева не бесит гегемония «Зенита» в Мир РПЛ.
– «Зенит» шесть лет подряд чемпион России. Не бесит это остальные команды и футболистов?
– Не знаю, почему это должно бесить. В прошлом сезоне для меня загадкой осталось, как «Зенит» стал чемпионом. Я был уверен, что «Динамо» заберёт титул. Но так сложилось. «Зенит» – команда топ-уровня для РПЛ, там собраны лучшие игроки.
Но, конечно, мне хотелось бы, чтобы чемпион сменился, и это была та команда, в которой играю я (улыбается), – сказал хавбек «Спартака» и молодежной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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