Дмитриев не понимает, почему чемпионства «Зенита» должны бесить: «Команда топ-уровня, там собраны лучшие игроки. Но хотелось бы, чтобы чемпион сменился»

Игоря Дмитриева не бесит гегемония «Зенита» в Мир РПЛ.

– «Зенит» шесть лет подряд чемпион России. Не бесит это остальные команды и футболистов?

– Не знаю, почему это должно бесить. В прошлом сезоне для меня загадкой осталось, как «Зенит» стал чемпионом. Я был уверен, что «Динамо» заберёт титул. Но так сложилось. «Зенит» – команда топ-уровня для РПЛ, там собраны лучшие игроки.

Но, конечно, мне хотелось бы, чтобы чемпион сменился, и это была та команда, в которой играю я (улыбается), – сказал хавбек «Спартака» и молодежной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов».