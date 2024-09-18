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  • Флик о том, должна ли «Барса» вернуть уважение в Европе: «Меня не волнует прошлое, важно настоящее. Мы выиграли все матчи в Ла Лиге, наши футболисты могут играть на самом высоком уровне»
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Флик о том, должна ли «Барса» вернуть уважение в Европе: «Меня не волнует прошлое, важно настоящее. Мы выиграли все матчи в Ла Лиге, наши футболисты могут играть на самом высоком уровне»

Ханси Флик высказался о том, надо ли «Барсе» снова завоевывать уважение в Европе.

Завтра каталонцы проведут первый матч общего этапа Лиги чемпионов против «Монако» на выезде.

«Меня не волнует прошлое, важен настоящий момент. Команда выиграла все матчи в Ла Лиге. Нам нужны агрессия, концентрация... Это необходимо, когда начинаешь такое турнир.

Мы можем гордиться нашей игрой в обороне, что мы и продемонстрировали в последних пяти матчах. Сейчас у нас новый турнир, и у игроков есть качество, чтобы играть на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
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