Флик о том, должна ли «Барса» вернуть уважение в Европе: «Меня не волнует прошлое, важно настоящее. Мы выиграли все матчи в Ла Лиге, наши футболисты могут играть на самом высоком уровне»

Ханси Флик высказался о том, надо ли «Барсе» снова завоевывать уважение в Европе.

Завтра каталонцы проведут первый матч общего этапа Лиги чемпионов против «Монако» на выезде.

«Меня не волнует прошлое, важен настоящий момент. Команда выиграла все матчи в Ла Лиге . Нам нужны агрессия, концентрация... Это необходимо, когда начинаешь такое турнир.

Мы можем гордиться нашей игрой в обороне, что мы и продемонстрировали в последних пяти матчах. Сейчас у нас новый турнир, и у игроков есть качество, чтобы играть на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «Барселоны».