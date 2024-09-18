Флик нацелен на победу в ЛЧ с «Барсой»: «Большие клубы хотят выигрывать титулы, а Лига чемпионов – лучший турнир в мире»

Ханс-Дитер Флик ставит перед «Барселоной» цель выиграть Лигу чемпионов.

«Говорил ли я, что мы должны выиграть Лигу чемпионов? Поверьте, говорил. Большие клубы хотят выигрывать титулы, а Лига чемпионов – лучший турнир в мире.

Нам предстоит играть на высочайшем уровне, и мы должны быть готовы играть против лучших. Если вы не сосредоточены на 100%, вам не место в этом соревновании», – сказал главный тренер «Барселоны».