«Ростов» о пенальти в пользу «Оренбурга»: «Чем это отличается от эпизода в Краснодаре? Мы уже совсем запутались в этих ваших естественных положениях»
Команды проводят матч в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На 11-й минуте встречи мяч попал в руку защитнику ростовчан Евгению Чернов после скидки соперника. Главный арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора.
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин реализовал пенальти.
В телеграм-канале «Ростова» появилось несколько публикаций на тему этого эпизода. Сначала Желто-синие выложили фотографию табло с информацией о проверке возможной игры рукой и написали: «Это они пересматривают эпизод в Краснодаре?»
Затем в канале опубликовали видеофрагмент с попаданием мяча в руку Чернову. «Ну вот чем это отличается от эпизода в Краснодаре? За это дали пенку, если что. Мы уже совсем запутались в этих ваших естественных положениях», – говорится в подписи к ролику.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург» (0:1, первый тайм).
Карпин об отмене пенальти в матче с «Краснодаром»: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК»
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