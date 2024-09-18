«Ростов» о пенальти в пользу «Оренбурга»: «Чем это отличается от эпизода в Краснодаре? Мы уже совсем запутались в этих ваших естественных положениях»

В «Ростове» недовольны назначением пенальти в игре с «Оренбургом».

Команды проводят матч в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 11-й минуте встречи мяч попал в руку защитнику ростовчан Евгению Чернов после скидки соперника. Главный арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора.

Полузащитник «Оренбурга » Джимми Марин реализовал пенальти.

В телеграм-канале «Ростова » появилось несколько публикаций на тему этого эпизода. Сначала Желто-синие выложили фотографию табло с информацией о проверке возможной игры рукой и написали: «Это они пересматривают эпизод в Краснодаре?»

Затем в канале опубликовали видеофрагмент с попаданием мяча в руку Чернову. «Ну вот чем это отличается от эпизода в Краснодаре ? За это дали пенку, если что. Мы уже совсем запутались в этих ваших естественных положениях», – говорится в подписи к ролику.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург» (0:1, первый тайм).

Карпин об отмене пенальти в матче с «Краснодаром»: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК»