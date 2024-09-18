У Меньяна сильный ушиб бедра. Участие вратаря «Милана» в дерби с «Интером» под вопросом

У Майка Меньяна диагностирован сильный ушиб бедра.

Вратарь «Милана» был заменен на 51-й минуте вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.

В ближайшие дни вратарь пройдет дополнительные обследования. Его участие в дерби с «Интером », которое состоится 22 сентября, пока под вопросом. Однако нельзя исключать, что футболист сможет быстро восстановиться, подчеркивает La Gazzetta dello Sport.