У Меньяна сильный ушиб бедра. Участие вратаря «Милана» в дерби с «Интером» под вопросом
У Майка Меньяна диагностирован сильный ушиб бедра.
Вратарь «Милана» был заменен на 51-й минуте вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.
В ближайшие дни вратарь пройдет дополнительные обследования. Его участие в дерби с «Интером», которое состоится 22 сентября, пока под вопросом. Однако нельзя исключать, что футболист сможет быстро восстановиться, подчеркивает La Gazzetta dello Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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