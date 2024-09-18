Рюдигер о 3:1 со «Штутгартом»: «Первый тайм был недостоин «Реала», но мы изменили ситуацию. Готов играть за «Мадрид» даже на одной ноге»
Вчера мадридский клуб обыграл «Штутгарт» (3:1). Рюдигер забил победный гол «Реала» на 83-й минуте, замкнув головой подачу Луки Модрича с углового.
Также в одном из эпизодов 1-го тайма судья Халил Мелер назначил пенальти после падения защитника «Реала» в штрафной в борьбе с Максимилианом Миттельштедтом, но затем отменил решение после просмотра повтора.
– Игра в первом тайме была недостойна «Реала», но мы смогли прибавить и изменить ситуацию. Тем не менее мы довольны победой.
Что касается проблем в обороне [из-за травм], то этот вопрос нужно задавать другим людям. Я хочу играть в каждом матче, если я здоров.
Мы все знаем, что впереди много игр, но я готов играть даже на одной ноге. У других команд такие же проблемы. Я всегда готов играть за «Реал».
– Был ли пенальти в эпизоде с Миттельштедтом?
– Нет. Он слегка задел меня, но этого было недостаточно, чтобы указать на точку, – сказал защитник «Реала».
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