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  • Пеп о ротации в «Сити»: «Игроки должны доказывать, что готовы играть. Речь о том, чтобы выиграть следующий матч, а не о подарках тому или иному футболисту»
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Пеп о ротации в «Сити»: «Игроки должны доказывать, что готовы играть. Речь о том, чтобы выиграть следующий матч, а не о подарках тому или иному футболисту»

Пеп Гвардиола высказался о ротации в составе «Манчестер Сити».

– Кевин де Брюйне хорошо начал сезон после восстановления от травмы.

– Я согласен, но то же самое во всех комментариях после матчей касается и Эрлинга [Холанда]. Они помогают нам в матчах АПЛ, в турнирах, где мы участвуем. Я рад, что он играет на хорошем уровне.

– Вы ждете, что Фил Фоден будет больше играть в центре?

– Да, вернулись Гюндоган и другие игроки, но на этой позиции он чувствует себя лучше. Когда все в хорошей форме, конкуренция жесткая, и всем приходится бороться за свое место, играть как можно лучше.

Я хочу проводить ротацию, но в таком случае [игроки] должны доказывать, что они готовы играть. Если они выступают не очень хорошо, я провожу качественную ротацию.

Речь идет о том, чтобы выиграть следующий матч, а не в том, что я дарю подарки тому или иному игроку. Я хочу, чтобы все были вовлечены, потому что это лучший способ – морально и физически, – но они должны показывать себя, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoИлкай Гюндоган
logoКевин де Брюйне
logoФилип Фоден
logoЭрлинг Холанд
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