Начо об уходе из «Реала»: «Это был очень сложный период, в феврале или марте я сообщил о решении клубу. Только я и моя семья знали, что это были мои последние месяцы»
34-летний защитник перешел из «Реала» в «Аль-Кадисию» этим летом.
– Как проходили недели перед принятием решения уйти из «Реала»?
– Это был год... (выдыхает) Со стороны, возможно, все выглядит проще, но для меня это был очень сложный и тяжелый год. В прошлом году у меня уже были сомнения, но они были неясными, поэтому я решил остаться. Кроме того, передо мной стоял очень важный вызов – я стал капитаном. Я решил остаться и, очевидно, не ошибся.
Но в этом году, по мере того, как проходили недели и месяцы, хотя это был год, когда все шло более или менее хорошо, ведь, по-моему, за весь сезон мы проиграли всего два матча... Я играл, да, у меня было две красные карточки, что меня тогда тоже очень расстроило, но в целом это был хороший год. Однако внутренне это был сложный период, потому что сомнения у меня уже были...
Эти сомнения вылились в это решение. Вскоре я поговорил с клубом, думаю, где-то в феврале или марте, чтобы сообщить им об этом, и тогда ты играешь с этим, продолжаешь сосредотачиваться на каждом матче, борешься за Лигу чемпионов, за Ла Лигу, но ничего из этого на меня не повлияло. Более того, я думаю, что это даже дало мне больше энтузиазма, потому что только я и моя семья знали, что это были мои последние матчи или, вероятно, последние месяцы. Это придало мне больше радости, и я бы сказал, что даже помогло мне играть более расслабленно. Это помогло мне играть лучше, – сказал Начо.
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