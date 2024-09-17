«Рубин» встретится с ЦСКА. Казанцы, приходите поддержать команду в домашнем матче!

«Рубин» сыграет с ЦСКА в 9-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 21 сентября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» после восьми туров расположился восьмой строчке чемпионата, обладая десятью очками. Армейцы же идут на шестом месте, имея тринадцать очков в активе. Казанцы, приходите поддержать команду в матче против ЦСКА!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .