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«Рубин» встретится с ЦСКА. Казанцы, приходите поддержать команду в домашнем матче!

«Рубин» сыграет с ЦСКА в 9-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 21 сентября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» после восьми туров расположился восьмой строчке чемпионата, обладая десятью очками. Армейцы же идут на шестом месте, имея тринадцать очков в активе. Казанцы, приходите поддержать команду в матче против ЦСКА!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoРубин
натив
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