19-летнему экс-вратарю «Униона» Арсланогуллари ампутировали ногу из-за рака костей. Клуб запустил сбор средств для Беркина и его семьи

19-летнему воспитаннику «Униона» ампутировали ногу из-за болезни.

Берлинский клуб организовал сбор средств для Беркина Арсланогуллари и его семьи. У 19-летнего экс-вратаря молодежных команд «Униона » диагностирован рак костей.

«Вратарь команды U19 Беркин Арсланогуллари, который с детства с гордостью носил футболку «Униона», в настоящее время ведет самую тяжелую борьбу в своей жизни.

Несколько месяцев назад Беркину поставили шокирующий диагноз – рак костей. Несмотря на все усилия и интенсивную химиотерапию, рак до сих пор не удалось победить – в качестве меры по спасению жизни Беркину несколько дней назад пришлось ампутировать ногу.

Беркин еще маленьким мальчиком мечтал когда-нибудь выступить перед болельщиками «Униона» на «Ан дер Альтен Ферстерай». С неустанными усилиями он прошел через молодежные команды «Униона» и в прошлом сезоне впервые получил возможность тренироваться с основой. Кульминацией его карьеры на сегодняшний день стало то, что он вышел на поле в товарищеском матче основной команды – момент, который навсегда останется в его памяти.

Теперь Беркин и его семья столкнулись с новой сложной задачей. Из-за необходимости в уходе и поддержке Беркина его родители больше не могут ходить на работу, а нынешняя квартира семьи не приспособлена для людей с ограниченными возможностями из-за большого количества лестниц и барьеров. Новая квартира или капитальный ремонт и предстоящая реабилитация крайне необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и требуют огромных затрат.

Беркин и его семья сейчас нуждаются в поддержке и сплоченности семьи «Униона». Чтобы немного облегчить финансовое бремя и дать Беркину наилучшие шансы на будущее, полное надежд, была организована краудфандинговая акция. Каждый внос имеет значение и помогает Беркину начать все сначала, чего он так заслуживает», – говорится в описании краудфандинговой кампании.

К моменту написания новости «Униону» удалось собрать 78 110 евро.