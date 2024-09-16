ЦСКА может подписать экс-форварда «Удинезе» Саксесса свободным агентом («РБ Спорт»)
ЦСКА может подписать экс-форварда «Удинезе» Айзека Саксесса.
По информации «РБ Спорт», московский клуб рассматривает нигерийца как возможное усиление на рынке свободных агентов. Саксесс покинул «Удинезе» в августе и сейчас находится без клуба.
Отметим, что ЦСКА уже интересовался Саксессом в 2020 году, когда нападающий выступал за «Уотфорд».
В прошлом сезоне Саксесс провел за «Удинезе» 27 матчей в Серии А. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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