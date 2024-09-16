ЦСКА может подписать экс-форварда «Удинезе» Саксесса свободным агентом («РБ Спорт»)

ЦСКА может подписать экс-форварда «Удинезе» Айзека Саксесса.

По информации «РБ Спорт», московский клуб рассматривает нигерийца как возможное усиление на рынке свободных агентов. Саксесс покинул «Удинезе » в августе и сейчас находится без клуба.

Отметим, что ЦСКА уже интересовался Саксессом в 2020 году, когда нападающий выступал за «Уотфорд».

В прошлом сезоне Саксесс провел за «Удинезе» 27 матчей в Серии А. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь .