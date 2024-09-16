Облак о 3:0 с «Валенсией»: «Победили и забыли, так до самого конца. Галлахер провел отличный матч, он придает игре «Атлетико» интенсивности»

Ян Облак прокомментировал победу «Атлетико» над «Валенсией» (3:0) .

Победный мяч забил Конор Галлахер .

«Матч был важным, очень ценные три очка, нужно продолжать в том же духе. Сухие ворота – это хороший знак. В последние сезоны нам это давалось с трудом, а теперь мы должны продолжать в том же духе, идти от матча к матчу и смотреть, куда это нас приведет.

Галлахер провел отличный матч. Он придает игре интенсивности, и это нравится нашим болельщикам. Для нас это очень полезно, и он нам очень поможет.

Ощущения после победы всегда хорошие, но важно то, что нас ждет впереди. Сегодня мы победили, теперь нужно забыть это и побеждать в четверг, потом в воскресенье, и так до самого конца», – сказал вратарь «Атлетико » в интервью Movistar.