Облак о 3:0 с «Валенсией»: «Победили и забыли, так до самого конца. Галлахер провел отличный матч, он придает игре «Атлетико» интенсивности»
Ян Облак прокомментировал победу «Атлетико» над «Валенсией» (3:0) .
Победный мяч забил Конор Галлахер.
«Матч был важным, очень ценные три очка, нужно продолжать в том же духе. Сухие ворота – это хороший знак. В последние сезоны нам это давалось с трудом, а теперь мы должны продолжать в том же духе, идти от матча к матчу и смотреть, куда это нас приведет.
Галлахер провел отличный матч. Он придает игре интенсивности, и это нравится нашим болельщикам. Для нас это очень полезно, и он нам очень поможет.
Ощущения после победы всегда хорошие, но важно то, что нас ждет впереди. Сегодня мы победили, теперь нужно забыть это и побеждать в четверг, потом в воскресенье, и так до самого конца», – сказал вратарь «Атлетико» в интервью Movistar.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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