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  • Облак о 3:0 с «Валенсией»: «Победили и забыли, так до самого конца. Галлахер провел отличный матч, он придает игре «Атлетико» интенсивности»
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Облак о 3:0 с «Валенсией»: «Победили и забыли, так до самого конца. Галлахер провел отличный матч, он придает игре «Атлетико» интенсивности»

Ян Облак прокомментировал победу «Атлетико» над «Валенсией» (3:0) .

Победный мяч забил Конор Галлахер.

«Матч был важным, очень ценные три очка, нужно продолжать в том же духе. Сухие ворота – это хороший знак. В последние сезоны нам это давалось с трудом, а теперь мы должны продолжать в том же духе, идти от матча к матчу и смотреть, куда это нас приведет.

Галлахер провел отличный матч. Он придает игре интенсивности, и это нравится нашим болельщикам. Для нас это очень полезно, и он нам очень поможет.

Ощущения после победы всегда хорошие, но важно то, что нас ждет впереди. Сегодня мы победили, теперь нужно забыть это и побеждать в четверг, потом в воскресенье, и так до самого конца», – сказал вратарь «Атлетико» в интервью Movistar.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoВаленсия
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoЯн Облак
logoКонор Галлахер
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