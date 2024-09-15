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  • Гафин о 4:2 с «Ахматом»: «Игрой «Динамо» не удовлетворены, не реализовали массу моментов. Отрезок между пропущенными и забитыми голами – печальное зрелище»
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Гафин о 4:2 с «Ахматом»: «Игрой «Динамо» не удовлетворены, не реализовали массу моментов. Отрезок между пропущенными и забитыми голами – печальное зрелище»

Дмитрий Гафин недоволен игрой «Динамо» в матче с «Ахматом» (4:2).

Бело-голубые по ходу матча растеряли преимущество в два гола.

«Набранные три очка особо важны, потому что мы видим, что лидеры или те, кто ими считаются, берут свои очки, поэтому нам надо обязательно делать то же самое. Что касается содержания игры, то нельзя сказать, что мы им удовлетворены: мы не реализовали массу голевых моментов, потеряли концентрацию и волю после пропущенных мячей. Здорово, что в конце собрались и довели игру до победы.

Но мы должны учиться на таких сценариях и не повторять их в будущем. То, что мы видели в отрезок между пропущенными и забитыми мячами, было печальным зрелищем, не достойным наших болельщиков. Но мы рады победе, большое спасибо ребятам, которые ее отстояли», – сказал член совета директоров «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАхмат
ТАСС
Дмитрий Гафин
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