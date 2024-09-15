Ольмо забил в каждом из трех матчей за «Барселону»

Дани Ольмо забил за «Барселону» в третьей игре подряд.

Полузащитник отличился в игре с «Жироной» в 5-м туре Ла Лиги . Он воспользовался передачей Жюля Кунде на 47-й минуте.

Новичок «блауграны» отметился голами в каждом из трех матчей за команду. Ранее он забил «Райо Вальекано» и «Вальядолиду».

Подробно со статистикой Ольмо можно ознакомиться здесь .