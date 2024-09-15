Лофтус-Чик о сборной: «Сейчас у меня гораздо более важные дела в «Милане», но если получу шанс сыграть за Англию, будет здорово»
Рубен Лофтус-Чик высказался о непопадании в состав сборной Англии.
Исполняющий обязанности главного тренера англичан Ли Карсли не вызывал игрока «Милана» на сентябрьские матчи Лиги наций.
«Если он захочет позвонить мне, то пожалуйста. Но у меня сейчас гораздо более важные дела в клубе, на которых нужно сосредоточиться.
Я уже довольно долго не попадаю в состав, но если смогу играть достаточно хорошо, чтобы получить шанс сыграть за сборную Англии, будет здорово», – сказал полузащитник «Милана» в интервью The Times.
Всего на счету Лофтус-Чика 10 матчей за национальную сборную, последний раз он входил в состав команды в 2018 году. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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