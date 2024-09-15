Лофтус-Чик о сборной: «Сейчас у меня гораздо более важные дела в «Милане», но если получу шанс сыграть за Англию, будет здорово»

Рубен Лофтус-Чик высказался о непопадании в состав сборной Англии.

Исполняющий обязанности главного тренера англичан Ли Карсли не вызывал игрока «Милана » на сентябрьские матчи Лиги наций.

«Если он захочет позвонить мне, то пожалуйста. Но у меня сейчас гораздо более важные дела в клубе, на которых нужно сосредоточиться.

Я уже довольно долго не попадаю в состав, но если смогу играть достаточно хорошо, чтобы получить шанс сыграть за сборную Англии , будет здорово», – сказал полузащитник «Милана» в интервью The Times.

Всего на счету Лофтус-Чика 10 матчей за национальную сборную, последний раз он входил в состав команды в 2018 году. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна по ссылке .