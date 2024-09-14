Гонду забил ЦСКА. У форварда «Зенита» 3 гола в 2 матчах и дубль в товарищеской игре
Лусиано Гонду забил во 2-м матче подряд за «Зенит».
Сегодня 23-летний аргентинский форвард поразил ворота ЦСКА в матче Мир РПЛ, головой замкнув навес Дугласа Сантоса.
В прошлом туре у Гонду был дубль против «Пари НН» (3:0). Также Лусиано забил два гола в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит» (0:1, второй тайм).
Опубликовано: Sports
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