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Гонду забил ЦСКА. У форварда «Зенита» 3 гола в 2 матчах и дубль в товарищеской игре

Лусиано Гонду забил во 2-м матче подряд за «Зенит».

Сегодня 23-летний аргентинский форвард поразил ворота ЦСКА в матче Мир РПЛ, головой замкнув навес Дугласа Сантоса.

В прошлом туре у Гонду был дубль против «Пари НН» (3:0). Также Лусиано забил два гола в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит» (0:1, второй тайм).

Опубликовано: Sports
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
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