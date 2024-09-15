Тен Хаг о критике де Лигта: «У него была непростая предсезонка, он поехал в сборную, не набрав форму. У Маттейса сильный характер, он справится и вернется на прежний уровень»

Эрик тен Хаг считает, что Маттейс де Лигт еще не набрал форму после предсезонки.

Нидерланды выиграли у Боснии (5:2) в рамках Лиги наций, 25-летний защитник допустил две ошибки в матче и назвал свою игру «провалом».

«Я знаю Маттейса , он обладает сильным характером. Он справится с этим и вернется на прежний уровень в сборной Нидерландов. Это точно не связано с его ситуацией в клубе. Я не боюсь за него, я знаю его качества, его личность, и он обязательно вернется.

Кроме того, у него была непростая предсезонка, так как он не играл. Единственный матч, который он начал с первых минут, был против «Ливерпуля».

Без этой игровой практики он отправился играть за сборную Нидерландов, и сейчас он еще не набрал оптимальную форму и не вышел на нужную скорость. Но когда это произойдет, вы увидите его настоящие качества и совершенно другого игрока», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».