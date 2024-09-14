Галактионов о Монтесе: «Очень гибкая, хорошая покупка для «Локомотива». У него хороший возраст, он капитан сборной Мексики, игрок с большим международным опытом»

Михаил Галактионов прокомментировал подписание «Локомотивом» Сесара Монтеса.

Мексиканский защитник перешел в московский клуб из испанской «Альмерии». Контракт с 27‑летним Монтесом рассчитан до 2029 года.

Игрок провел на скамейке запасных игру «Локомотива» с «Оренбургом» в 8-м туре Мир РПЛ (4:2).

«Монтес – это очень гибкая, хорошая покупка для клуба. У него хороший возраст, он капитан сборной Мексики, игрок с большим международным опытом. Важно, что во время всех этих долгих переговоров не было утечки информации, все прошло очень тихо, профессионально. Коллеги молодцы, что довели этот трансфер до логического завершения.

Мы с Сесаром поговорили, когда он прилетел. Понятно, что была сборная, возвращение в Мексику, потому что они играли в США, оттуда был длительный перелет в Москву, плюс синтетика. Мы сразу обговорили, что трогать его сегодня, скорее всего, не будем. Чтобы он посмотрел на атмосферу в команде, вклинивался в коллектив.

Языковой барьер есть, но он уже начал с ребятами коммуницировать. Уже в ближайших матчах Монтес будет выходить, дебютировать и помогать нашему коллективу», – сказал главный тренер «Локомотива ».