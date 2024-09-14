Валерий Газзаев: «В легионерах нет никакой надобности, мы находимся в изоляции. Надо ориентироваться на «Локомотив» – показывает хороший результат с российскими игроками»

Валерий Газзаев рекомендует клубам Мир РПЛ делать ставку на местных игроков.

– Как вы смотрите на то, что клуб в это межсезонье подписал марокканца и бразильца, а до этого приобрел еще несколько латиноамериканцев?

– Моя позиция не менялась. Мне кажется, нет никакой надобности в подписании легионеров, так как мы находимся в изоляции.

У нас же есть пример «Локомотива », который укомплектован российскими игроками и показывает хороший результат и хорошую игру. Когда-то клуб сделал ставку на того же Глушенкова , который сейчас ярко проявляет себя в «Зените ».

Мое мнение, что в плане комплектации состава нашим клубам надо ориентироваться на «Локомотив».

Но я не против того, чтобы в наш чемпионат приезжали иностранцы высокого уровня, которые реально способны усилить нашу лигу. Я именно против подписания второстепенных легионеров нашими клубами, – сказал бывший главный тренер ЦСКА .