«Милан» забил «Венеции» 4 гола за 29 минут. Два – с пенальти

«Милан» забил четыре гола за полчаса.

Команда Паулу Фонсеки играет с «Венецией» в 4-м туре Серии А (4:0, первый тайм).

«Россонери» забили 4 мяча за 29 минут: Тео Эрнандес отличился на 2-й минуте, Юссуф Фофана – на 16-й, Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 25-й, Тэмми Абрахам забил с точки на 29-й.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.