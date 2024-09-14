«Милан» забил «Венеции» 4 гола за 29 минут. Два – с пенальти
«Милан» забил четыре гола за полчаса.
Команда Паулу Фонсеки играет с «Венецией» в 4-м туре Серии А (4:0, первый тайм).
«Россонери» забили 4 мяча за 29 минут: Тео Эрнандес отличился на 2-й минуте, Юссуф Фофана – на 16-й, Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 25-й, Тэмми Абрахам забил с точки на 29-й.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости