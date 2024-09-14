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«Милан» забил «Венеции» 4 гола за 29 минут. Два – с пенальти

«Милан» забил четыре гола за полчаса.

Команда Паулу Фонсеки играет с «Венецией» в 4-м туре Серии А (4:0, первый тайм). 

«Россонери» забили 4 мяча за 29 минут: Тео Эрнандес отличился на 2-й минуте, Юссуф Фофана – на 16-й, Кристиан Пулишич реализовал пенальти на 25-й, Тэмми Абрахам забил с точки на 29-й. 

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoсерия А Италия
logoВенеция
logoПаулу Фонсека
logoТео Эрнандес
logoТэмми Абрахам
logoКристиан Пулишич
logoЮссуф Фофана
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