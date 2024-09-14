Дегтярев о матчах с азиатскими сборными: «Мир большой, надо уметь со всеми играть. Нужно со всеми дружить и заканчивать поливать друг друга грязью»

Министр спорта России высказался о матчах против азиатских сборных.

В сентябре сборная России обыграла команду Вьетнама в Ханое (3:0). Матч против Таиланда был отменен из-за тайфуна.

– Недавно сборная России летала в Азию. Как относитесь к этому турне?

– Я до того, как заступил в должность, работал в Хабаровске. Там погода тоже мама не горюй. Матч хороший. Я говорил с Александром Валерьевичем Дюковым – команда довольна, ей интересно было открыть для себя новые страны и новые возможности.

– Как оцените уровень соперников после Сербии и Камеруна?

– У нас мир большой. Надо уметь со всеми играть. Тем более, что были соревнования.

– Критику, что такие дальние поездки не нужны, не разделяете?

– Я вообще не люблю никого критиковать. Нужно со всеми дружить и любить друг друга. Я говорил свою позицию на ВМЭФ. Надо заканчивать поливать друг друга грязью. Надо работать над восстановлением прав наших спортсменов и над поиском наших новых друзей. Лига ВТБ в этом плане молодцы, хороший пример, – сказал Михаил Дегтярев.