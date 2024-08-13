Газзаев о Глушенкове: «Лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой. Бомбардир по своему существу»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Валерий Газзаев назвал Максима Глушенкова лучшим российским футболистом.

25-летний игрок провел 6 матчей за «Зенит» во всех турнирах в этом сезоне и забил 9 голов. 

Глушенков – бомбардир по своему существу, это видно по нему.

– Интересно работать с такими футболистами?

– С талантами всегда интересно работать, но любому таланту необходимо трудолюбие. Максим попал в хорошую команду с хорошим футболистами. Естественно, его результативность выросла.

Глушенков – лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России. 

45 комментариев
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Зачем так перехваливать-то? Ничего не добился парень пока по существу
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Глушенкова скоро на ЗМ будут номинировать 😂
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хочу пожелать, чтобы святой Георгий...
+34
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+28
Не перехвалите
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+8
Пусть Николай хранит его
+9
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+6
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Странные фантазии…
+5
0
+5
что-то шелудивый разлаялся в последние дни
+6
-2
+4
Ответ bilyash63
Зачем так перехваливать-то? Ничего не добился парень пока по существу
Перешел из московского клуба в питер. Уже достижение
+17
-15
+2
Ответ belwrestler
Где этот "русский бразилец" был до своих 25 лет? Он конечно молодец, но где хоть какая-то гарантия, что это - не разовый всплеск? Сычев тоже в 2002 "пофеерил" годик - и все.
Он просто не заиграл, когда его ставили на другие позиции - то крайнего защитника, то вообще ЦЗ. Начал что-то как-то в Крыльях, в Локо тоже раскрылся только через пол-сезона.
Прекрасно помню, сколько хейта было к нему здесь, на спортсе, в комментариях от спартакоболел, когда он за Спартак в защите лажал.
Больше только к Рассказову было, бгг
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Ответ tichmich
У Глушенко более или менее хорошо поставлен удар, да и то в матче с динамо бил абы куда. В тех позициях, в которых он находился, можно было поточнее ударил. При технику обводки сказать трудно, особенно ее не было видно, да и сдулся он, потому что закрывали его техничные игроки. Через некоторое время его будут держать вдвоем и тут он, скорее всего, вообще ничего не сделает. А так как в Зените кроме него некому забивать, то и Зенит поплывет.
В Зените некому забивать? Получается в прошлом сезоне 52 гола забил не Зенит, а соперники в свои ворота?
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Ответ Oliver Kromwel
Святой Георгий тогда уже)
Святой Владимир Курский
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Ответ Алекс 777
Ну обьективности ради. Парень по лучше хвичи играет
Где Хвича и где Глушенков!!!!!!!! Как можно сравнивать???? Совсем все попутали,вы его с Винни еще сравните(((((
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Ответ Сарсен Абдрахманов
Странные фантазии…
Кто к чему привык, тот про то и говорит!
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Его в Баварию надо
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Второй хороший сезон в 25 лет проводит - всё, "звезда" российского футбола.
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Где этот "русский бразилец" был до своих 25 лет? Он конечно молодец, но где хоть какая-то гарантия, что это - не разовый всплеск? Сычев тоже в 2002 "пофеерил" годик - и все.
+2
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0
Ответ tichmich
У Глушенко более или менее хорошо поставлен удар, да и то в матче с динамо бил абы куда. В тех позициях, в которых он находился, можно было поточнее ударил. При технику обводки сказать трудно, особенно ее не было видно, да и сдулся он, потому что закрывали его техничные игроки. Через некоторое время его будут держать вдвоем и тут он, скорее всего, вообще ничего не сделает. А так как в Зените кроме него некому забивать, то и Зенит поплывет.
Ты абсолютно прав
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Ответ tichmich
У Глушенко более или менее хорошо поставлен удар, да и то в матче с динамо бил абы куда. В тех позициях, в которых он находился, можно было поточнее ударил. При технику обводки сказать трудно, особенно ее не было видно, да и сдулся он, потому что закрывали его техничные игроки. Через некоторое время его будут держать вдвоем и тут он, скорее всего, вообще ничего не сделает. А так как в Зените кроме него некому забивать, то и Зенит поплывет.
Гол Динамо забил мастерский...
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Подходит для объединенного чемпионата.
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Закончил свое интервью Георгич так:
Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
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Гав гав гав
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Ответ Камо Мелкумян
Глушенкова скоро на ЗМ будут номинировать 😂
ЗМ - Золотой Миллер?
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У нас ругают футболистов, но сводят их с ума вот такие «эксперты»…
P.S.: Газзаев какой же гениальный тренер был, но решил быть посредственным экспертом и чиновником ж***лизом…
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Бразильская техника... мда... вы сравните как любой из бразилов Зенита с мячом работает и как Глушенков. Да, Глушенков неплох но именно в разрезе русских футболистов, ничего особенного в нем нет. У латиносов совсем другой уровень техники, а Глушенкову просто прет здесь и сейчас, об этом даже Аршавин говорит прямо.
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Ответ Камо Мелкумян
Глушенкова скоро на ЗМ будут номинировать 😂
Комментарий удален модератором
Если у Глущенкова бразильская техника, то сам Газзаев - осетинский Марадона. Техника у него была на порядок выше зенитовца.
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Сердце, Зенита, Диспетчер зенита - макс глушенков.
Сыгравший три матча
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В отношении бразильской техники Глушенкова Газаев явно привирает.
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С вами нельзя о футболе —— городки
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Чувство меры у Газзаева отсутствует, если уж хвалить так ни в чём себе не отказывать. Надеюсь, что у Макса голова не закружится от всех этих хвалебных дифирамбов, и он звёздную болезнь не поймает.
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