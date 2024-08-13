Газзаев о Глушенкове: «Лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой. Бомбардир по своему существу»
Валерий Газзаев назвал Максима Глушенкова лучшим российским футболистом.
25-летний игрок провел 6 матчей за «Зенит» во всех турнирах в этом сезоне и забил 9 голов.
– Глушенков – бомбардир по своему существу, это видно по нему.
– Интересно работать с такими футболистами?
– С талантами всегда интересно работать, но любому таланту необходимо трудолюбие. Максим попал в хорошую команду с хорошим футболистами. Естественно, его результативность выросла.
Глушенков – лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Прекрасно помню, сколько хейта было к нему здесь, на спортсе, в комментариях от спартакоболел, когда он за Спартак в защите лажал.
Больше только к Рассказову было, бгг
Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
P.S.: Газзаев какой же гениальный тренер был, но решил быть посредственным экспертом и чиновником ж***лизом…
Сыгравший три матча