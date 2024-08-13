Газзаев о Глушенкове: «Лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой. Бомбардир по своему существу»

Валерий Газзаев назвал Максима Глушенкова лучшим российским футболистом.

25-летний игрок провел 6 матчей за « » во всех турнирах в этом сезоне и забил 9 голов.

– – бомбардир по своему существу, это видно по нему.

– Интересно работать с такими футболистами?

– С талантами всегда интересно работать, но любому таланту необходимо трудолюбие. Максим попал в хорошую команду с хорошим футболистами. Естественно, его результативность выросла.

Глушенков – лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.