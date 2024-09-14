Мареска о Санчо и Феликсе: «Я сказал им: «Вы не будете играть в «Челси», если не будете стараться». Посыл был ясен, и это касается всех игроков»
«Прежде чем они присоединились к команде, я пообщался с ними, и одно из моих сообщений было таким: «Если вы, придя сюда, не будете работать должным образом, то не будете играть». Еще до того, как они пришли, посыл был ясен. Как для Джейдона, так и для Жоау.
Но я сказал: «Я это говорю, потому что вы мне действительно нравитесь. Мы будем рады, если вы покажете себя так, как нам бы хотелось. Но если вы приходите и не прикладываете усилий, то лучше не приходить вообще».
Я не считаю, что [подписание] Джейдона – это риск, потому что считаю его игроком, который может нам помочь. Я понятия не имею, что случилось у них с Эриком [тен Хагом]. Я могу судить об игроке только по тому времени, что он провел с нами, и он был великолепен.
Если игроки показывают себя в течение недели, у них есть шанс. Это касается всех – если они не будут работать должным образом, то не будут играть.
Джейдон усердно работает с тех пор, как пришел. Он нравится мне, как и другие наши игроки. Я знал его как игрока, и за две недели я увидел именно то, чего ожидал от него», – сказал главный тренер «Челси».
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