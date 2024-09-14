«Купить футболиста и сотрудничать с Владом А4 – сопоставимые цифры. Но «Динамо» сэкономило». Директор агентства, работавшего с блогером, о проекте москвичей

Пейзулла Магомедов объяснил, как сложилось партнерство «Динамо» и Влада Бумаги.

На Форуме Taneco-2024 сооснователь и исполнительный директор коммуникационного агентства Didenok Team, сотрудничающего в том числе ютуб-звездами, рассказал о приглашении блогера Влада А4 на матчи футбольного клуба «Динамо». В тот момент агентство работало с Владом Бумагой.

– В этой коллаборации нет ничего удивительного, никаких особых форматов. «Динамо» просто не испугалось потратить деньги на человека, которого знает каждый ребенок в стране.

Помогло, что у Влада Бумаги есть динамовская предыстория: правда, с хоккейным «Динамо». И с минским. Но московское футбольное «Динамо» посчитало, что это все равно органичное продолжение.

– А как балансировать, чтобы не нарваться на хейт постоянной аудитории клуба, которая плохо реагирует на блогеров, комиков?

– Думаю, у любого блогера атрофировано чувство оскорбленности.

– Это да, но со стороны клуба: выделены деньги, большой проект, но как минимум в первое время обратная связь не такая, как тебе рекламировали помощники.

– Но ты же понимаешь, для чего ты привлек Влада Бумагу. Не для того, чтобы радовать существующую фан-базу, которая предана клубу много лет. А чтобы привлечь их детей. Пусть эта фан-база взрослых мужичков будет хейтить Влада Бумагу, но когда ребенок скажет «Папа, я хочу пойти на матч», думаю, он все простит этому Владу Бумаге.

– Сколько стоит такой проект с Владом Бумагой?

– Конечно, всю информацию раскрыть не могу, но знаю, что любая интеграция у Влада Бумаги в ютубе стоит от 5 млн рублей, посещение офлайн-мероприятий тоже стоит колоссально много. Но у «Динамо» был крутой стратегический подход: они создали тусовку внутри всех вип-лож клуба, они приглашали туда и многих друзей Влада.

– Уточним: недавно «Рубин» купил полузащитника молодежной сборной Хорватии за 2 млн долларов. Цифры похожи: купить футболиста и привлечь такого блогера на долгий срок?

– Цифры примерно схожи. Но «Динамо» сэкономило: многое Влад Бумага сделал для клуба безвозмездно, на бонусной основе. Многие его приходы на матчи – это бесплатно, за счет крутой тусовки и креатива, – отметил Пейзулла Магомедов на Форуме Taneco-2024 в Казани, который проводит хоккейный клуб «Ак Барс».

Блогер Влад Бумага нанес первый удар в матче «Динамо» – «Крылья». У него 54 млн подписчиков в YouTube