Черчесов о дебюте с Казахстаном в матче против Норвегии: «Когда кричал, по‑моему, путал имена игроков. И они иногда на меня даже не обращали внимания» 

Станислав Черчесов признался, что путал имена игроков сборной Казахстана.

Черчесов дебютировал на посту главного тренера сборной Казахстана в матче 1-го тура Лиги наций против Норвегии (0:0).

— Видел футболистов первый раз за два дня. И могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал [во время игры с Норвегией], по‑моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого‑то, а он на меня не смотрит, потому что его по‑другому зовут. Так тоже бывает.

— На Зайнутдинова кричали?

— Когда он показывал, что замену просит, и все равно бегал. Тогда я кричал, чтобы он остановился, потому что если что‑то с мышцами, то надо встать. Иначе при любом следующем рывке спазм может привести к надрыву мышц.

Так было у меня в «Амкаре», когда Канунников показывал замену из‑за задней. Я ему кричал: «Стой! Больше ничего не делай!» Он потом сделал еще рывок и реально порвал мышцу, – сказал Черчесов .