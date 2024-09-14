Адейеми набрал 2+1 в матче Бундеслиги во 2-й раз за карьеру. Вингер «Дортмунда» делит 2-е место по «гол+пас» в сезоне
Карим Адейеми сделал дубль и ассист в матче с «Хайденхаймом» (4:2).
22-летний вингер дортмундской «Боруссии» набрал 2+1 в игре Бундеслиги во второй раз за карьеру. Впервые это случилось в мае 2023 года – против «Вольфсбурга» (6:0).
В текущем чемпионате Германии Адейеми делит второе место по «гол+пас» (2+1) с двумя игроками.
Лидирует в списке Андрей Крамарич из «Хоффенхайма», на счету которого 4 гола в 2 матчах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Боруссии»
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