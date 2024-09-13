Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо за прикосновение к ее груди: «Я хотела не денег, а справедливости. Жертвам приходится отказываться от компенсации, иначе повесят ярлык жаждущих выгоды»
Бывшего капитана «Сельты» признали виновным в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм. Защитник, в настоящее время выступающий за греческий «Арис», отрицал обвинения.
Карме Кома рассказала о своей реакции на решение суда.
– Как дела после приговора?
– Я очень довольна, спокойна и чувствую себя в безопасности. До сих пор я не хотела высказываться, чтобы сохранялось уважение к моей частной жизни и судебному процессу.
– Что думаете о приговоре?
– Я не хотела финансовой компенсации, я хотела справедливости. У меня есть работа, я честно зарабатываю на жизнь, и я хотела не денег, а справедливости. Женщинам, ставшими жертвами насилия, всегда приходится отказываться от финансовой компенсации, потому что иначе на них повесят ярлык жаждущих выгоды.
В моем случае этот человек совершил преступление перед камерами и 25 000 зрителей. Некоторые еще и сомневались, пока не был вынесен приговор.
– Какие у вас воспоминания об инциденте?
– Я была в шоке. За пять лет, что я работала там маскотом, я никогда бы не подумала, что это может случиться со мной. У костюма попугая есть часть, которую можно поднять. Он за нее потянул и дотронулся до меня. Все, что я могла сделать, – попытаться толкнуть его локтем, крикнуть «ублюдок» и отстраниться.
Такое поведение является преступлением. Его необходимо искоренить. Эти действия имеют последствия. Если это заставит кого-то дважды подумать, то меня это устраивает, – заявила Кома.
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