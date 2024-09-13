Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо за прикосновение к ее груди: «Я хотела не денег, а справедливости. Жертвам приходится отказываться от компенсации, иначе повесят ярлык жаждущих выгоды»

Пострадавшая от домогательств Уго Мальо женщина довольна его наказанием.

Бывшего капитана «Сельты» признали виновным в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола ». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм. Защитник, в настоящее время выступающий за греческий «Арис », отрицал обвинения.

Карме Кома рассказала о своей реакции на решение суда.

– Как дела после приговора?

– Я очень довольна, спокойна и чувствую себя в безопасности. До сих пор я не хотела высказываться, чтобы сохранялось уважение к моей частной жизни и судебному процессу.

– Что думаете о приговоре?

– Я не хотела финансовой компенсации, я хотела справедливости. У меня есть работа, я честно зарабатываю на жизнь, и я хотела не денег, а справедливости. Женщинам, ставшими жертвами насилия, всегда приходится отказываться от финансовой компенсации, потому что иначе на них повесят ярлык жаждущих выгоды.

В моем случае этот человек совершил преступление перед камерами и 25 000 зрителей. Некоторые еще и сомневались, пока не был вынесен приговор.

– Какие у вас воспоминания об инциденте?

– Я была в шоке. За пять лет, что я работала там маскотом, я никогда бы не подумала, что это может случиться со мной. У костюма попугая есть часть, которую можно поднять. Он за нее потянул и дотронулся до меня. Все, что я могла сделать, – попытаться толкнуть его локтем, крикнуть «ублюдок» и отстраниться.

Такое поведение является преступлением. Его необходимо искоренить. Эти действия имеют последствия. Если это заставит кого-то дважды подумать, то меня это устраивает, – заявила Кома.