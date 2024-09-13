Корнеев о Монтесе в «Локо»: «Один из самых слабых защитников на рынке. С ним «Эспаньол» и «Альмерия» вылетели в Сегунду. В Испании просто ржут»
Игорь Корнеев удивился трансферу Сесара Монтеса в «Локомотив».
В четверг защитник сборной Мексики перешел в московский клуб из испанской «Альмерии». Контракт с 27‑летним Монтесом рассчитан до 2029 года.
«Для меня это большое удивление. Очень хорошо знаю этого защитника, в свое время «Эспаньол» его подписал за 9 миллионов, он практически все игры сыграл, они вылетели во вторую лигу. Каким‑то образом «Альмерия» его приобрела за 14 миллионов, они вылетели.
Это один из самых слабых защитников, который есть на рынке в данный момент. Давайте понаблюдаем за ним на поле, но в Испании просто ржут», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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