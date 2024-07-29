Россия получит 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА в сезоне-2024/25, женского – 1,75 балла

В УЕФА рассказали, сколько баллов получит Россия по итогам сезона-2024/25.

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», – сообщили в пресс-службе .