Россия получит 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА в сезоне-2024/25, женского – 1,75 балла
В УЕФА рассказали, сколько баллов получит Россия по итогам сезона-2024/25.
«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
В прошлом и позапрошлом тоже начисляли столько же .
У играющей Украины есть прошлый сезон с 4,100 и сезон 21/22 с 4,200. Если они не проведут одну команду в четвертьфинал ЛК, или у них Кривбасс не выйдет в группу ЛК, то они будут ниже России.
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это как сломать обе ноги и радоваться тому, что теперь экономишь силы, которые тратил при ходьбе