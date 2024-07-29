Россия получит 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА в сезоне-2024/25, женского – 1,75 балла

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу рейтинги женский футбол сборная России жен ТАСС Футбол

В УЕФА рассказали, сколько баллов получит Россия по итогам сезона-2024/25.

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

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84 комментария
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Это халява. Если ощущение, что если бы не бан, наши сами ещё меньше далее заработали бы. 4 шаровых балла за ЛЧ точно бы дальше не стоило, даже чемпиону пришлось играть квалификацию, которую Семак не прошёл бы ни в жизнь.
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-34
+97
Ответ Птюч
Это много или мало и за что вообще?
Это достаточно, что б быть примерно в середине рейтинга и не свалиться на самое дно. Команды за первой 30 кой редко получают больше. А у нас оно стабильно и гарантировано 😁
+41
-2
+39
В принципе нормально, почти такое же количество, как когда играли)
+37
-2
+35
Играя, мы бы получили меньше🤣
+30
0
+30
Отлично погуляли.
+27
0
+27
Ответ Владислав88
Это халява. Если ощущение, что если бы не бан, наши сами ещё меньше далее заработали бы. 4 шаровых балла за ЛЧ точно бы дальше не стоило, даже чемпиону пришлось играть квалификацию, которую Семак не прошёл бы ни в жизнь.
В сезоне, когда нас забанили, было 5.3 балла
+25
-1
+24
Интересно, что у нашей соседки по рейтингу Украине (21 место у них, 23 у нас) меньше за прошлый сезон - 4.1 балла
+23
0
+23
Ответ angry horse
спартак бы и того меньше набрал бы при отсутствии бана😁
Зенит бы набрал очередное последнее место в группе 🤣
+32
-14
+18
уже представляю, как после бана чемпион рпл будет в первом раунде квалификации ЛЧ бороться с каким-нибудь Борацом из Баня-Луки
+15
-1
+14
Ответ fussballer
В принципе нормально, почти такое же количество, как когда играли)
Так еще деньги сэкономили на перелетах и нервы!
+13
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+13
Отлично! Мы получаем больше тех,кто играет и потеет.
+8
0
+8
Ответ Птюч
Это много или мало и за что вообще?
Это худший результат, который был за 5 лет до отстранения
+9
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+8
Ответ Владислав88
Это халява. Если ощущение, что если бы не бан, наши сами ещё меньше далее заработали бы. 4 шаровых балла за ЛЧ точно бы дальше не стоило, даже чемпиону пришлось играть квалификацию, которую Семак не прошёл бы ни в жизнь.
Даа, это конечно Смело давать заявления, которые невозможно будет проверить 😎
+9
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+8
Ответ UncleMaks
тебе блин в новости написали, что не будет))
Почему? Мы уже 23 в рейтинге. Венгрия на 22, а их чемпионат стартовал со второго раунда квалификации ЛЧ
+8
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+7
Ответ Сергей Галынский
Попали бы в групповой этап ЛЕ, дальше или ПО, или ПО ЛК В сумме моглы и больше набрать Главное,что Спартака в этом году в еврокубках не было,а так да,могли и меньше набрать, баллы деляться на все клубы
А Спартак в последнем сезоне до бана как бы из группы с Наполи и Лестером вышел. При всей спорности их игры в ЛЕ, точно не самые последние команды.
+8
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+6
Ответ AprasidzE
А несколько лет назад считали отрыв от Португалии и возможность обойти Францию. Которую только после трансфера Месси записали в топ-5 чемпионатов, хотя никогда до этого понятия топ-5 лиг не существовало. Были Англия, Испания, Италия и Германия. А мячи бомбардиров Лиги 1 делили на коеффициент в борьбе за ЗБ.
Никогда не существовало, но почему-то про Францию всегда рассказывали отдельно. А Португалию, Нидерланды, Грецию освещали во вторую очередь.
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+5
Ответ Красная стрела
Когда вернёмся, будет 1 команда в лч и 3 в ЛК значит. И 0 в ЛЕ
И даже чемпион не напрямую в ЛЧ, Да? Через квалы
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Курочка по зернышку .
+5
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Ответ Вова Пупкин
Наконец-то, хоть что-то начислили. Раз не пускают наши клубы играть по политическим мотивам, то пусть начисляют баллы автоматом. Мало конечно, но лучше чем просто 0,000.
Почему наконецто то?

В прошлом и позапрошлом тоже начисляли столько же .
+3
0
+3
Ответ Three Days Grace
уже представляю, как после бана чемпион рпл будет в первом раунде квалификации ЛЧ бороться с каким-нибудь Борацом из Баня-Луки
И отлетит
+2
0
+2
Ответ Птюч
Это много или мало и за что вообще?
Это результат, ставящий нас рядышком с пятой путёвкой в ЕК и второй в ЛЧ. Этих 4,333 нет у играющих казахов и азербайджанцев, как флагманов постсоветского футбола в плане стабильности выступления.

У играющей Украины есть прошлый сезон с 4,100 и сезон 21/22 с 4,200. Если они не проведут одну команду в четвертьфинал ЛК, или у них Кривбасс не выйдет в группу ЛК, то они будут ниже России.
+3
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Это, кстати получается, что Россия пока больше всех остальных стран набрала очков а сезоне 2024/25
🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
+3
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+2
нашел на сайте уефа - эти баллы минимум за последние 5 лет выступлений (до отстранения), поэтому решили столько накидывать. действительно, лучше чем 0
+2
0
+2
Ответ UncleMaks
потому что так решили. они начисляют среднее число за последнии несколько сезонов
Не среднее, а минимальное
+2
0
+2
Ответ Eugene Leonov
Так еще деньги сэкономили на перелетах и нервы!
позиция настоящего оптимиста)

это как сломать обе ноги и радоваться тому, что теперь экономишь силы, которые тратил при ходьбе
+2
0
+2
Ответ UncleMaks
при этом у них 5 клубов играет, а у всех соседних в рейтинге - по 4 (так по сайту уефа)
Так это наоборот минус, если пятая команда слабенькая. Набранные баллы в итоге делятся на 5, а не на 4.
+2
0
+2
Ответ UncleMaks
но эта одна вроде напрямую, без квалификации
Нет кончено. Мы там около 30 места, какая прямая петевка. Ни в одном турнире не дадут.
+1
0
+1
Мореманы с тросом Александрова приплыли .
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
Отлично погуляли.
Зато есть что вспомнить.
+6
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+1
Это много или мало и за что вообще?
+5
-4
+1
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