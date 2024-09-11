Монтес проходит медосмотр для «Локомотива». О переходе защитника «Альмерии» объявят завтра
Сесар Монтес завершает переход в «Локомотив».
27-летний мексиканский защитник проходит медосмотр в Москве, сообщает инсайдер Иван Карпов. Игрок подпишет трехлетний контракт с возможностью продления на один год. Зарплата Монтеса в «Локомотиве» составит 1,4 млн евро в год.
«Альмерия» получит за трансфер футболиста 6 млн евро. Агентство, представляющее интересы Монтеса, подтвердило «Спорт-Экспрессу» скорый переход игрока в «Локомотив».
«Завтра о трансфере объявят официально», – сообщили в агентстве.
Со статистикой Монтеса можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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