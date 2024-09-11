Монтес проходит медосмотр для «Локомотива». О переходе защитника «Альмерии» объявят завтра

Сесар Монтес завершает переход в «Локомотив».

27-летний мексиканский защитник проходит медосмотр в Москве, сообщает инсайдер Иван Карпов. Игрок подпишет трехлетний контракт с возможностью продления на один год. Зарплата Монтеса в «Локомотиве » составит 1,4 млн евро в год.

«Альмерия » получит за трансфер футболиста 6 млн евро. Агентство, представляющее интересы Монтеса, подтвердило «Спорт-Экспрессу » скорый переход игрока в «Локомотив».

«Завтра о трансфере объявят официально», – сообщили в агентстве.

Со статистикой Монтеса можно ознакомиться здесь .