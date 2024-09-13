«Химки» арендовали колумбийского полузащитника «Онсе Кальдас» Мехию

Роберт Мехия перешел в «Химки».

Подмосковный клуб пока не объявил о трансфере, но переход подтвердили в соцсетях Мир РПЛ.

Колумбийский полузащитник «Онсе Кальдас » присоединился к «Химкам» на правах аренды до конца сезона.

Статистику 23-летнего игрока можно изучить здесь .

Джикия стал игроком «Химок». Экс-защитник «Спартака» внесен в заявку