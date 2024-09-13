«Химки» арендовали колумбийского полузащитника «Онсе Кальдас» Мехию
Роберт Мехия перешел в «Химки».
Подмосковный клуб пока не объявил о трансфере, но переход подтвердили в соцсетях Мир РПЛ.
Колумбийский полузащитник «Онсе Кальдас» присоединился к «Химкам» на правах аренды до конца сезона.
Статистику 23-летнего игрока можно изучить здесь.
Джикия стал игроком «Химок». Экс-защитник «Спартака» внесен в заявку
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости