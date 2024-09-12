Лисакович перешел из «Рубина» в «Балтику». Он станет самым высокооплачиваемым игроком Первой лиги
Виталий Лисакович стал игроком «Балтики».
Клуб из Калининграда объявил о переходе 26-летнего нападающего из «Рубина».
По информации Сергея Ильева, зарплата Лисаковича в новой команде составит около 5 миллионов рублей в месяц. Он станет самым высокооплачиваемым игроком Мелбет Первой лиги.
Статситику форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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