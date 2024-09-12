Лисакович перешел из «Рубина» в «Балтику». Он станет самым высокооплачиваемым игроком Первой лиги

Виталий Лисакович стал игроком «Балтики».

Клуб из Калининграда объявил о переходе 26-летнего нападающего из «Рубина ».

По информации Сергея Ильева, зарплата Лисаковича в новой команде составит около 5 миллионов рублей в месяц. Он станет самым высокооплачиваемым игроком Мелбет Первой лиги.

Статситику форварда можно найти здесь .