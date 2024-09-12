Дюгарри о Мбаппе: «Он думает не о футболе, а о политике, деньгах, своем имидже. Килиан утратил простоту, в которой была его сила. Он заблудился, это катастрофа»

Кристоф Дюгарри раскритиковал Килиана Мбаппе за интерес к сторонним вопросам.

«С самого начала нам говорили, что он зрелый человек, что у него хорошая речь, но все это в итоге сыграло с ним злую шутку: он считает себя тем, кем на самом деле не является. Это катастрофа.

Я узнал, что Мбаппе был готов перейти в «Ливерпуль» , потому что ему чего-то не хватало: Силвы и Левандовского в «ПСЖ », чего-то еще. Чувак, ты кто? Ты тренер? Ты спортивный директор? Ты президент? Я никогда такого не видел.

Это неприемлемо, я никогда не видел, чтобы игрок так поступал. Величайшие из величайших занимались тем, что играли. Вот в чем проблема Мбаппе : он утратил всю ту простоту, которая делала его сильным, он думает о своем имидже, о своих деньгах, о том, что он скажет, о своем образе в сборной Франции.

Он больше не играет в футбол, он больше не думает о футболе, он думает о политике, высказывает свое мнение. Он заблудился», – сказал экс-игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.