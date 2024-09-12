Гвардиола о соцсетях: «Мне не нравятся электронные письма, WhatsApp, все в таком духе. У меня один телефон – без тиктоков, без твиттера, без инстаграма»
Пеп Гвардиола рассказал, что не любит пользоваться социальными сетями.
– Вы не состоите в чатах игроков в WhatsApp?
– У меня нет WhatsApp.
– Почему? Не хотите, чтобы вас беспокоили?
– Мне не нравятся электронные письма, мне не нравится WhatsApp, все в таком духе. У меня всего один телефон – без тиктоков, без твиттера, без инстаграма. Ничего из этого! Телефон и сообщения – и все.
– Значит, вы не тратите время на пролистывание ленты в тиктоке и инстаграме, как все мы?
– Нет-нет-нет! – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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