Данн о Холанде: «Трудно сдержать его – играешь с лучшей командой мира и лучшим центрфорвардом. Защитники думают: «Он быстрее, сильнее меня, может ударить обеими ногами, какие у меня шансы?»

Ричард Данн ответил, как можно остановить Эрлинга Холанда.

«Конечно, это работа не для одного человека, понадобится помощь. Нужны люди, чтобы перекрыть линию снабжения.

Иногда придется отойти в сторону и просто восхищаться гениальным футболистом и принять, что, если он захочет, он добьется чего-то из-за того, как он двигается, желания забивать голы, позиций, которые он занимает. Его так трудно сдержать.

[Раньше] часто именно «Арсенал» был лучшей командой, и нужно было попытаться остановить Тьерри Анри в нападении. Это было почти невозможно из-за линии снабжения его мячом – она шла со всех сторон, из глубины и через полузащиту. К сожалению, это ситуация, когда вы играете с лучшей командой в мире и лучшим центральным нападающим, который отчаянно хочет забивать голы. Пытаться регулярно останавливать его – почти невыполнимая миссия.

Физически он, вероятно, один из самых крупных игроков в лиге. Центральные защитники смотрят на него и думают: «Он быстрее меня, он сильнее меня, он может ударить обеими ногами, обыграть меня в воздухе, какие у меня шансы?» Он наслаждается этим.

Он любит забивать самые разные голы. Когда я смотрю за ним, мне нравится, как он счастлив коснуться мяча один или два раза и забить гол. Его не волнует вовлеченность в игру, он просто хочет делать работу, о которой его просят. Он делает ее удивительно хорошо», – заявил бывший капитан «Манчестер Сити ».