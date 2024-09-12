Артета о продлении контракта с «Арсеналом»: «Очень горд и взволнован. Я чувствую поддержку и хочу сделать больше, чем мы уже достигли»
Сегодня клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером. Сообщалось, что контракт с Артетой продлен до 2027 года.
«Я невероятно горд, очень взволнован и с нетерпением жду того, что будет дальше. Я горжусь тем, где я нахожусь, и отношениями, которые сложились у меня со всеми в клубе.
Мне невероятно повезло каждый день работать с хорошими людьми при наших амбициях. Я очень вдохновлен и чувствую вызов. Я ощущаю поддержку и хочу сделать гораздо больше, чем то, чего мы уже достигли вместе.
Вместе с игроками и всеми сотрудниками клуба мы с нетерпением ждем предстоящих лет вместе с нашими болельщиками, которые эмоционально преобразили клуб и команду. Наши болельщики изменили нас, мы стали другими. Мы с нетерпением ждем продолжения совместного пути», – сказал главный тренер «Арсенала».
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