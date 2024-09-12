«Зенит» принимает «Рубин». Поддержите петербуржцев в домашнем кубковом матче!

В 4-м раунде Фонбет Кубка России «Зенит» сыграет с «Рубином».

Матч пройдет во вторник, 17 сентября, в 20:00 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» лидирует в группе D, имея семь очков после трех раундов. «Рубин» же идет на втором месте, обладая шестью очками. Петербуржцам нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .