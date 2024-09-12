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«Зенит» принимает «Рубин». Поддержите петербуржцев в домашнем кубковом матче!

В 4-м раунде Фонбет Кубка России «Зенит» сыграет с «Рубином».

Матч пройдет во вторник, 17 сентября, в 20:00 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» лидирует в группе D, имея семь очков после трех раундов. «Рубин» же идет на втором месте, обладая шестью очками. Петербуржцам нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoЗенит
натив
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