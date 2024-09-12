«Химки» купили воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе»

Воспитанник «Барселоны» Алекс Корредера переходит в «Химки».

Подмосковный клуб достиг соглашения с «Тенерифе » о трансфере 28-летнего полузащитника. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал , что сумма сделки составит 500 тысяч евро, а зарплата игрока – 2,2 млн рублей в месяц.

Алекс играл в системе «Барселоны» с 2004 по 2015 год. За «Тенерефе» игрок выступал с 2021 года и принял участие в 118 матчах. Его подробная статистика – здесь .