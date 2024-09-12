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«Химки» купили воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе»

Воспитанник «Барселоны» Алекс Корредера переходит в «Химки».

Подмосковный клуб достиг соглашения с «Тенерифе» о трансфере 28-летнего полузащитника. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма сделки составит 500 тысяч евро, а зарплата игрока – 2,2 млн рублей в месяц.

Алекс играл в системе «Барселоны» с 2004 по 2015 год. За «Тенерефе» игрок выступал с 2021 года и принял участие в 118 матчах. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Тенерифе»
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Алекс Корредера
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«Химки» купят воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе» за 500 тысяч евро, зарплата – 2,2 млн рублей в месяц
4вчера, 12:21
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