«Химки» купили воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе»
Воспитанник «Барселоны» Алекс Корредера переходит в «Химки».
Подмосковный клуб достиг соглашения с «Тенерифе» о трансфере 28-летнего полузащитника. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма сделки составит 500 тысяч евро, а зарплата игрока – 2,2 млн рублей в месяц.
Алекс играл в системе «Барселоны» с 2004 по 2015 год. За «Тенерефе» игрок выступал с 2021 года и принял участие в 118 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Тенерифе»
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