«Спартак» при Станковиче в полном порядке. Обязательно выиграют РПЛ, уверен». Борзаковский о красно-белых

Юрий Борзаковский высказался о шансах «Спартака» на титул при Деяне Станковиче.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике принял участие в матче, посвященном 10-летию со дня открытия домашнего стадиона «Спартака» – он вошел в составе команды Олега Романцева. Команда Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2.

«Спартак» при Станковиче в полном порядке. Уверен, что «Спартак» обязательно выиграет чемпионат России. «Зенит » можно обойти, а почему нет?

«Спартак» сейчас силен, очень хорошая команда, слаженная, новички неплохие. Тренер грамотный, все в руках футболистов «Спартака», – сказал Борзаковский.