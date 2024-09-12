«Спартак» при Станковиче в полном порядке. Обязательно выиграют РПЛ, уверен». Борзаковский о красно-белых
Юрий Борзаковский высказался о шансах «Спартака» на титул при Деяне Станковиче.
Олимпийский чемпион по легкой атлетике принял участие в матче, посвященном 10-летию со дня открытия домашнего стадиона «Спартака» – он вошел в составе команды Олега Романцева. Команда Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2.
«Спартак» при Станковиче в полном порядке. Уверен, что «Спартак» обязательно выиграет чемпионат России. «Зенит» можно обойти, а почему нет?
«Спартак» сейчас силен, очень хорошая команда, слаженная, новички неплохие. Тренер грамотный, все в руках футболистов «Спартака», – сказал Борзаковский.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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