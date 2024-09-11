Эменике о «Спартаке»: «Верю, что «Зенит» удастся опередить. В этом сезоне клуб будет идти за титулом»

Эммануэль Эменике надеется на чемпионство «Спартака».

«Очень рад быть в Москве, рад вернуться сюда.

Верю, что в этом сезоне «Спартак » будет идти за титулом. Верю, что удастся опередить «Зенит » по итогам сезона, потому что это важно для фанатов и для каждого», – сказал бывший форвард красно-белых.