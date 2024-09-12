ЦСКА заявил Помазуна в РПЛ. Вратарь был в «Урале» в аренде 4 сезона
ЦСКА внес Илью Помазуна в заявку клуба для выступления в Мир РПЛ.
Последние четыре сезона 28-летний голкипер выступал на правах аренды за «Урал». Его контракт с армейцами рассчитан до 2028 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Мир РПЛ
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