Рибери, Ханданович, Кришито, сын Пиоли получили тренерскую лицензию УЕФА-А

Итальянская федерация опубликовала список тренеров, получивших лицензию УЕФА-A.

Данная лицензия находится на уровень ниже лицензии УЕФА категории Pro и позволяет ее обладателям быть главными тренерами молодежных команд до 18 лет, резервных команд клубов высшего дивизиона и мужских профессиональных клубов вторых дивизионов. В Италии получившие ее специалисты могут возглавить любую женскую команду или мужские команды до уровня Серии C.

Среди новых тренеров, получивших лицензию, – экс-вингер «Баварии» Франк Рибери , который закончил игровую карьеру в «Салернитане». Лицензию также получил бывший вратарь и капитан «Интера » Самир Ханданович , сейчас работающий с командой «нерадзурри» U17.

Курс прошли и бывшие игроки сборной Италии Доменико Кришито и Алессандро Диаманти . К ним присоединился экс-защитник «Брешии», «Сампдории» и «Лидс Юнайтед» Гаэтано Берарди .

В списке также значится Джанмарко Пиоли, сын бывшего тренера «Милана » Стефано Пиоли . Он помогал отцу работать с «россонери» в качестве видеоаналитика.