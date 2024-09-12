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Рибери, Ханданович, Кришито, сын Пиоли получили тренерскую лицензию УЕФА-А

Итальянская федерация опубликовала список тренеров, получивших лицензию УЕФА-A.

Данная лицензия находится на уровень ниже лицензии УЕФА категории Pro и позволяет ее обладателям быть главными тренерами молодежных команд до 18 лет, резервных команд клубов высшего дивизиона и мужских профессиональных клубов вторых дивизионов. В Италии получившие ее специалисты могут возглавить любую женскую команду или мужские команды до уровня Серии C.

Среди новых тренеров, получивших лицензию, – экс-вингер «Баварии» Франк Рибери, который закончил игровую карьеру в «Салернитане». Лицензию также получил бывший вратарь и капитан «Интера» Самир Ханданович, сейчас работающий с командой «нерадзурри» U17.

Курс прошли и бывшие игроки сборной Италии Доменико Кришито и Алессандро Диаманти. К ним присоединился экс-защитник «Брешии», «Сампдории» и «Лидс Юнайтед» Гаэтано Берарди.

В списке также значится Джанмарко Пиоли, сын бывшего тренера «Милана» Стефано Пиоли. Он помогал отцу работать с «россонери» в качестве видеоаналитика.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoФранк Рибери
logoИнтер
logoМилан
logoСампдория
logoСтефано Пиоли
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoУЕФА
женский футбол
logoДоменико Кришито
logoБрешия
logoСамир Ханданович
logoД2 Италия
logoСалернитана
logoД3 Италия
logoАлессандро Диаманти
logoГаэтано Берарди
Д4 Италия
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