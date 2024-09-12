Рибери, Ханданович, Кришито, сын Пиоли получили тренерскую лицензию УЕФА-А
Данная лицензия находится на уровень ниже лицензии УЕФА категории Pro и позволяет ее обладателям быть главными тренерами молодежных команд до 18 лет, резервных команд клубов высшего дивизиона и мужских профессиональных клубов вторых дивизионов. В Италии получившие ее специалисты могут возглавить любую женскую команду или мужские команды до уровня Серии C.
Среди новых тренеров, получивших лицензию, – экс-вингер «Баварии» Франк Рибери, который закончил игровую карьеру в «Салернитане». Лицензию также получил бывший вратарь и капитан «Интера» Самир Ханданович, сейчас работающий с командой «нерадзурри» U17.
Курс прошли и бывшие игроки сборной Италии Доменико Кришито и Алессандро Диаманти. К ним присоединился экс-защитник «Брешии», «Сампдории» и «Лидс Юнайтед» Гаэтано Берарди.
В списке также значится Джанмарко Пиоли, сын бывшего тренера «Милана» Стефано Пиоли. Он помогал отцу работать с «россонери» в качестве видеоаналитика.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий