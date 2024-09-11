Ловрен близок к переходу в ПАОК Чалова и Оздоева. Переговоры с «Лионом» на завершающей стадии
Деян Ловрен может продолжить карьеру в ПАОК Федора Чалова.
Греческий клуб близок к сделке по подписанию защитника «Лиона», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Осталось уточнить последние детали, при этом Ловрен уже дал согласие на переход.
Клубы начали обмен документами сегодня вечером.
В прошлом сезоне Лиги 1 35-летний хорват, ранее выступавший за «Зенит», сыграл 10 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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