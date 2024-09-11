Ловрен близок к переходу в ПАОК Чалова и Оздоева. Переговоры с «Лионом» на завершающей стадии

Деян Ловрен может продолжить карьеру в ПАОК Федора Чалова.

Греческий клуб близок к сделке по подписанию защитника «Лиона », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Осталось уточнить последние детали, при этом Ловрен уже дал согласие на переход.

Клубы начали обмен документами сегодня вечером.

В прошлом сезоне Лиги 1 35-летний хорват, ранее выступавший за «Зенит», сыграл 10 матчей. Его статистика – здесь .