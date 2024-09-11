Мостовой о трансферах «Спартака»: «Барко назову лучшей покупкой за последнее время. Но судить надо только по результату. Нужно, чтобы все сыгрались, потом будем делать выводы»
Александр Мостовой оценил трансферную кампанию «Спартака» минувшим летом.
«Спартак» провел неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано.
Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко. Наверное, Барко назову лучшей покупкой «Спартака» за последнее время. Но судить будем только по результату. Пока все нормально. Теперь нужно, чтобы все сыгрались, а потом будем делать выводы», – сказал бывший игрок красно-белых.
Напомним, Эсекиэль Барко перешел в московский клуб 25 июля. В 6 играх во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
После семи туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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