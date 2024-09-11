Мостовой о трансферах «Спартака»: «Барко назову лучшей покупкой за последнее время. Но судить надо только по результату. Нужно, чтобы все сыгрались, потом будем делать выводы»

Александр Мостовой оценил трансферную кампанию «Спартака» минувшим летом.

«Спартак » провел неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано.

Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко . Наверное, Барко назову лучшей покупкой «Спартака » за последнее время. Но судить будем только по результату. Пока все нормально. Теперь нужно, чтобы все сыгрались, а потом будем делать выводы», – сказал бывший игрок красно-белых.

Напомним, Эсекиэль Барко перешел в московский клуб 25 июля. В 6 играх во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

После семи туров «Спартак » набрал 14 очков и занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ . В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».