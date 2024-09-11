  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о трансферах «Спартака»: «Барко назову лучшей покупкой за последнее время. Но судить надо только по результату. Нужно, чтобы все сыгрались, потом будем делать выводы»
2

Мостовой о трансферах «Спартака»: «Барко назову лучшей покупкой за последнее время. Но судить надо только по результату. Нужно, чтобы все сыгрались, потом будем делать выводы»

Александр Мостовой оценил трансферную кампанию «Спартака» минувшим летом.

«Спартак» провел неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано.

Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко. Наверное, Барко назову лучшей покупкой «Спартака» за последнее время. Но судить будем только по результату. Пока все нормально. Теперь нужно, чтобы все сыгрались, а потом будем делать выводы», – сказал бывший игрок красно-белых.

Напомним, Эсекиэль Барко перешел в московский клуб 25 июля. В 6 играх во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 

После семи туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoЭсекиэль Барко
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Педро: «Барко – самый сильный игрок «Спартака» сейчас»
1025 августа, 12:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
С сексизмом в дни матчей сталкивались 52% английских фанаток. 85% из них не сообщали о нарушениях, не веря в то, что их воспримут всерьез
7 минут назад
Матч звезд «Спартака». Команда Романцева против команды Станковича
10614 минут назадLive
Гендиректор «МЮ»: «Наша цель – вернуть клуб на вершину европейского футбола. Хотим обеспечить устойчивый успех и направить ресурсы на улучшение результатов на поле»
315 минут назад
МакSим спела «Знаешь ли ты» перед матчем звезд «Спартака». Болельщики подпевали всю песню
1720 минут назадФото
Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США – 6 млн долларов в год
527 минут назад
«Неймар – единственный, кто вселяет страх в соперников. Винисиуса, напротив, легко спровоцировать и вывести из игры». Лугано о лидерах сборной Бразилии
1546 минут назад
Гарначо лайкнул слова Роналду с критикой тен Хага и затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной
5457 минут назад
Моуринью о «Реале»: «В лучшем клубе мира могут быть только лучшие футболисты мира. Ему удается подписывать сильнейшую молодежь: Винисиуса, Беллингема, Гюлера, Эндрика»
20сегодня, 16:30
Энцо лишили прав и оштрафовали на 3020 фунтов за два нарушения. Его Porsche Cayenne превысил скорость и проехал на красный зимой
17сегодня, 16:18
Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»
7сегодня, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Николсона: «Шамар останется в «Спартаке», потому что клуб в нем нуждается»
1 минуту назад
Саутгейт о своем будущем: «Может быть как в футболе, так и вне его. Сейчас я хочу взять паузу, восстановить силы и потом двигаться дальше»
1 минуту назад
Газизов о суде с Федуном: «Не жалею о содеянном. Пытался доказать правду и не дал вытереть о себя ноги»
436 минут назад
«Рубин» купил форварда Чуни у «Фрозиноне» за 2 млн евро. У него 1 гол в прошлом сезоне Серии А
637 минут назад
Малышев о том, почему Глебов не оказался в «Спартаке»: «Спросите у спортивного директора. Он в списках, но на данный момент трансфера не будет»
353 минуты назад
Александр Тихонов про разгром Вьетнама Россией: «Гордиться нечем – там одни почтальоны. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Российский футбол далек от футбола, другой вид спорта»
3сегодня, 16:39
Эдегор может пропустить 3 недели из-за травмы голеностопа, полученной в матче Норвегии
3сегодня, 16:36
Илич о стиле «Пари НН»: «Хотел бы играть как Гвардиола, в тики-таку. Но это невозможно, нужны такие футболисты, как у него»
8сегодня, 16:25
Шалимов об отстранении России: «Минимум 10 лет. Когда СВО для нас закончится победой, а для Запада поражением, им тяжело будет делать вид, что ничего не произошло»
62сегодня, 15:59
Экс-директор «Оренбурга» Андреев подал апелляцию на отстранение от футбола за мат и агрессию в адрес судей
4сегодня, 15:52