Педро: «Барко – самый сильный игрок «Спартака» сейчас»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Эсекиэль Барко ТАСС Педро дос Сантос Футбол

Педро назвал Эсекиэля Барко самым сильным игроком «Спартака».

В субботу «Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – большой клуб, у них хорошая, слаженная и крепкая команда, было тяжело против них играть. Также у команды хорошие атакующие игроки, они хорошо используют моменты.

Да, сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», – заявил игрок «Зенита».

Барко перешел в «Спартак» 25 июля. В 6 играх во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
нужны еще 3 таких игрока
+5
0
+5
Ответ Геннадий Киселев
"Хорошо используют моменты". Печально, но если бы это было так, счёт был 1:4. А так соскочил Миллер с пристяжью.
вы хотите все моменты забить? так не бывает на дистанции
иначе матч марта на Кубок ФК Зенит бы выиграл со счетом 18:4
+6
-1
+5
"Хорошо используют моменты". Печально, но если бы это было так, счёт был 1:4. А так соскочил Миллер с пристяжью.
+17
-13
+4
Удачно затоварились намедни, не отнять
+5
-5
0
Вчера Барко,впрочем как и Педро недозасияли,но потенциал есть....
0
0
0
Ответ Геннадий Киселев
"Хорошо используют моменты". Печально, но если бы это было так, счёт был 1:4. А так соскочил Миллер с пристяжью.
Очень забавно второй день наблюдать про отскочили, 4 гола и т.д., у КБ, кроме момента, где Барриос в штрафной выбил )и то не 100% момент, потому что Латышонок на месте был и мог и спасти, смотря куда удар пошёл бы еще, все остальные моменты тупо удары из-за штрафной, которые нормальному киперу забить крайне сложно, это далеко не 100% моменты.
Учитывая, что Зенит играл больше 20 минут вдесятером, нормальный результат, и КБ нечем гордиться уж точно, обычный счёт, матч неплохой, моментов было не так много, у Зенита было тоже несколько отличных моментов (когда Мост и Кассьерра могли в пустые замыкать, Клаудиньо мощно пробил, но попал прямо в Максименко, у Ерохина были моменты, так что счёт по игре, на победу ни одна из команд не наиграла.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий