Педро: «Барко – самый сильный игрок «Спартака» сейчас»
Педро назвал Эсекиэля Барко самым сильным игроком «Спартака».
В субботу «Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» – большой клуб, у них хорошая, слаженная и крепкая команда, было тяжело против них играть. Также у команды хорошие атакующие игроки, они хорошо используют моменты.
Да, сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», – заявил игрок «Зенита».
Барко перешел в «Спартак» 25 июля. В 6 играх во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
иначе матч марта на Кубок ФК Зенит бы выиграл со счетом 18:4
Учитывая, что Зенит играл больше 20 минут вдесятером, нормальный результат, и КБ нечем гордиться уж точно, обычный счёт, матч неплохой, моментов было не так много, у Зенита было тоже несколько отличных моментов (когда Мост и Кассьерра могли в пустые замыкать, Клаудиньо мощно пробил, но попал прямо в Максименко, у Ерохина были моменты, так что счёт по игре, на победу ни одна из команд не наиграла.