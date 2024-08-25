Педро: «Барко – самый сильный игрок «Спартака» сейчас»

Педро назвал Эсекиэля Барко самым сильным игроком «Спартака».

В субботу «Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – большой клуб, у них хорошая, слаженная и крепкая команда, было тяжело против них играть. Также у команды хорошие атакующие игроки, они хорошо используют моменты.

Да, сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», – заявил игрок «Зенита».

Барко перешел в «Спартак» 25 июля. В 6 играх во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.