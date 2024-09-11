«Пари НН» подписал защитника Карича с одним матчем за сборную Словении. Он играл за «Марибор»
«Пари НН» объявил о трансфере защитника.
К команде присоединился выступавший за «Марибор» Свен Карич. 26-летний футболист взял в новом клубе 25-й номер.
На счету Карича одна игра за сборную Словении – в 2021 году. В прошлом сезоне он провел 16 матчей в лиге Словении и забил один гол.
Подробно со статистикой Свена можно ознакомиться здесь.
Изображение: fcnn.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пари НН»
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